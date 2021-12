O pięć lat starsi, ale niekoniecznie dojrzalsi faceci znowu ruszają do akcji!

Siła przyjaźni, chwile wzruszenia i szalone przygody uwielbianych przez widzów bohaterów. Jak potoczyły się ich losy? Co nastąpiło po przysłowiowym "żyli długo i szczęśliwie"? W kolejnej odsłonie komedii o męskich "słabościach" Ricky walczy z twórczym kryzysem, Jarosław z atakami paniki, Filip szaleje na giełdzie, Stefan próbuje zapanować nad złością, a Kordian poskładać złamane serce. Tylko Tomek, jako jedyny z przyjaciół, nadal odważnie spełnia marzenia. I w końcu wpada przez to w kłopoty. W wir szaleństw facetów, poza znanymi z poprzedniej części Basią i Zosią, wciągnięta zostanie również zupełnie nowa bohaterka – tajemnicza Pestka.

Tytuł filmu nie jest tytułem wprost, ponieważ nie jest to opowieść tylko o facetach, ale również o ich kobietach. Ogólnie o pozycji współczesnego mężczyzny w dzisiejszym świecie. O tym, jakie kobiety nas otaczają, że są silne, wskazują drogę. Ale my – faceci – tacy jesteśmy, że jak już się nam raz pokaże, to idziemy, jak lokomotywa, po prostu potrzebujemy takiej zaczepki. mówi Mikołaj Roznerski