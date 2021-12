Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

TOP 10: Najlepsze animacje w 2021 roku 0

Rok kalendarzowy 2021 powoli dobiega końca. Jest to idealny moment, abyśmy zaczęli podsumowania. Dzisiaj prezentujemy Wam dziesięć najlepszych produkcji animowanych, które mogliśmy oglądać na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

"Mitchellowie kontra maszyny"

Jak zapewne doskonale wiecie FDB.PL posiada bazę najlepszych polskich krytyków filmowych – to właśnie średnia ich ocen pozwoliła nam na stworzenie tego zestawienia. Do owego zestawienia brane były pod uwagę filmy, których premiera miała miejsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy i zebrała co najmniej 5 ocen. Tym razem zdecydowaliśmy się nieco "upiększyć" zestawienie i dajemy Wam TOP7 filmów animowanych oraz polecajkę dotyczącą trzech najciekawszych seriali animowanych. Startujemy!

SERIALE

Niezwyciężony to animowany serial o superbohaterach dla dorosłych kręcący się wokół 17-letniego Marka Graysona, który jest jak każdy inny chłopak w tym wieku — poza tym, że jego ojciec to Omni-Man, najpotężniejszy superbohater na świecie. Ale gdy Mark zaczyna rozwijać swoje własne moce, odkrywa, że spuścizna ojca może nie być tak bohaterska, jak się wydaje.

Twórcy gry "League of Legends" przedstawiają nowy serial animowany pt. Arcane. To osadzona w utopijnym regionie Piltover i pogrążonej w mroku dzielnicy Zaun historia o początkach dwóch legendarnych bohaterek League — i o sile, która je rozdzieli.

Był czas, kiedy na drodze potworów kaiju wyłaniających się ze szczeliny w dnie Pacyfiku stawały stworzone do walki z nimi gigantyczne roboty, jaegery. Te czasy już jednak minęły. Teraz kaiju rozpanoszyły się po całej Australii i mieszkańców kontynentu trzeba było ewakuować. Na miejscu zostało jednak nastoletnie rodzeństwo, Taylor i Hayley, które za wszelką cenę chce odnaleźć zaginionych rodziców. Promyk nadziei i szansę na przeżycie daje im zdezelowany i dawno porzucony jaeger, którego nauczyli się obsługiwać. Czy osiągną cel swojej podróży?

