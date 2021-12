''Feria: Najciemniejsze światło'' - mroczna zapowiedź nowego hiszpańskiego serialu Netflix 0

Netflix zaprezentował zapowiedź swojego nowego hiszpańskiego serialu zatytułowanego Feria: Najciemniejsze światło. Produkcja ta łączy w sobie elementy thrillera i horroru.

fragment plakatu promującego serial ''Feria: Najciemniejsze światło''

Akcja serialu rozgrywa się w Andaluzji z lat 90. XX wieku. Główne bohaterki to dwie siostry – Eva i Sofia, które muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością i siłami nadprzyrodzonymi, po tym jak odkrywają, że ich rodzice brali udział w tajemniczym obrzędzie. Teraz nie wiadomo gdzie się znajdują, za to przyczynili się do śmierci, aż 23 osób. Młode kobiety muszą stawić czoła konsekwencjom czynów swoich rodziców. Odkrywają, że mieszkańcy miasteczka pokładają w sobie wielką chęć zemsty i sprawiedliwości oraz to, że z pozoru zwyczajna rzeczywistość, które je otacza kryje w sobie fantastyczny wszechświat pełen dziwnych stworzeń i miejsc.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Twórcami serialu są Agustín Martínez i Carlos Montero. Obsadę prowadzą Ana Tomeno jako Eva, Carla Campra jako Sofia oraz Marta Nieto, Ángela Cremonte, Patricia López Arnaiz, Isak Férriz, Sauce Ena, Ernest Villegas, Kandido Uranga, Carlos Scholz, Salva Reina i Jorge Motos.

Premiera produkcji 28 stycznia 2022 roku. Feria: Najciemniejsze światło składa się z 8 około 50-minutowych odcinków.

Źrodło: Netflix, IMDB