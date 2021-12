Hitowy serial o francuskim świecie rapu już od stycznia w Polsce! 0

Uliczny rap, bezkompromisowość, rywalizacja. Validé to francuska produkcja CANAL+, która szturmem podbiła rodzimą widownię, notując ponad 33 miliony wyświetleń. Obok profesjonalnych aktorów w serialu pojawili się również znani francuscy raperzy, m.in. Lacrim, Ninho, Soprano, Kool Shen czy Salvatore Esposito.

Clémence to utalentowany młody raper, były dealer narkotyków. Jest równie odważny i kreatywny, co lekkomyślny i impulsywny. Najważniejsi są dla niego dwaj przyjaciele z dzieciństwa i rodzina, na którą zawsze może liczyć. Życie jednak nie jest dla niego łaskawe – w dzieciństwie opuścił go ojciec, jako nastolatek trafił też do poprawczaka. Swoje bolesne doświadczenia przelewa na muzykę, a jego umiejętności dostrzega jedna z największych gwiazd francuskiego rapu. Jednak sojusz szybko przeradza się w niebezpieczną rywalizację. Będąc u progu sławy, młody chłopak przekona się, że w rapie – bardziej niż w jakiejkolwiek innej branży – sukces rodzi konsekwencje.

Producentem i współreżyserem serialu jest Franck Gastambide – znany z takich produkcji jak Taxi 5 czy Les Kaïra. W głównej roli wystąpił Hatik, jeden z najpopularniejszych raperów we Francji. Produkcja zdobyła we Francji ogromną popularność, bijąc rekord oglądalności – od premiery pierwszego sezonu serial obejrzano ponad 33 miliony razy.

VALIDÉ to przepustka za kulisy świata francuskiego rapu – z gościnnie występującymi gwiazdami, grającymi samych siebie. Rap był kiedyś undergroundem, muzyką biednych przedmieść zwanych banlieues. Dziś to zmieniający się ruch muzyczny, najpopularniejszy gatunek we Francji, cieszący się milionami odtworzeń.

mówi Gastambide

Ta pozycja w portfolio serwisu CANAL+ online to kolejny ukłon w stronę miłośników hiphopu. Od niedawna w serwisie możemy oglądać polskie gwiazdy tego gatunku. Użytkownicy CANAL+ online mają do dyspozycji koncerty takich gwiazd jak PRO8L3M, Mata, Sobel i Young Leosia.

Polska premiera Validé już 7 stycznia w serwisie CANAL+ online i na antenie CANAL+ PREMIUM od godz. 21:00

Źrodło: CANAL+