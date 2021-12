Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

TOP 20: Najlepsze filmy 2021 roku 0

Rok kalendarzowy 2021 powoli dobiega końca. Jest to idealny moment, abyśmy zaczęli podsumowania. Dzisiaj mamy dla Was zestawienie najlepszych filmów 2021 roku!

"Legion Samobójców: The Suicide Squad"

W jaki sposób ułożyliśmy TOP10? Jak zapewne doskonale wiecie FDB.PL posiada bazę najlepszych polskich krytyków filmowych – to właśnie średnia ich ocen pozwoliła nam na stworzenie tego zestawienia. Do owego zestawienia brane były pod uwagę filmy, których premiera miała miejsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy i zebrała co najmniej 5 ocen. Startujemy!

MIEJSCE 20: Odkupienie

To niebanalne, kameralne widowisko z wybornym aktorstwem i zarazem absolutna czołówka produkcji, które pojawiły się w ostatnim kwartale 2021 roku.

Movies Room, Szymon Góraj

W filmie pada wiele ważnych słów, rozmowa jest prowadzona celnie i z psychologicznym wyczuciem. Ale głównie mówi co innego – spojrzenia, zaciśnięte usta, tembr głosu, milczenie i spięta twarz.

Bliżej ekranu, Michał Piepiórka

To film o wielkiej sile rażenia. Emocjonalna, ale i intelektualna bomba ze opóźnionych zapłonem. Efekty jej wybuchu widać jeszcze długo po seansie. Takich humanistycznych filmów nam potrzeba.

Movieway, Małgorzata Czop

MIEJSCE 19: West Side Story

West Side Story Spielberga rozbija emocjonalny bank. To film spełniony, który porusza wszystkie właściwe struny.

Movieway, Małgorzata Czop

"West Side Story" możemy zaliczyć do kanonu musicali, które każdy fan powinien znać. Pierwszą filmową odsłonę Leonard Bernstein, otrzymał już w 1961 roku.

Movies Room, Ula Reszka

"West Side Story" stoi przede wszystkim muzyką i utworami, które wielu z was zna, choć może nigdy wcześniej nie widziała tego filmowego klasyku.

naEKRANIE.pl, Dawid Muszyński

MIEJSCE 18: Co w duszy gra

Bez fałszu! Syci wyobraźnię i nieakademicko filozofuje. Życie jest, jak free jazz. Najpiękniejsze oraz zachwycające jest nie tylko zaplanowane, ale oddające się improwizacji.

FDB, Bernadetta Trusewicz

Kino, które szanuje widza – mądre przesłanie zaklęte w imponującej formie.

Ostatnia Tawerna, Joanna Biernacik

Dla widza w każdym wieku. Disney-Pixar w najlepszym wydaniu. Jest mądrze, wzruszająco i przepięknie.

Ta ponad półtoragodzinna historia pozwoli nam na chwilę oderwać się od naszej codzienności i zastanowić się nad tym, czy na pewno czerpiemy przyjemność z życia, które mamy.

dlaStudenta.pl, Barbara Szałasz

MIEJSCE 17: Free Guy

"Free Guy" to naprawdę free movie, który jest ekstraktem z afirmacji rasowej rozrywki, bez nadęcia, z dystansem i ogromnym materiałem popkulturowym do odkrywania dla widza.

FDB, Bernadetta Trusewicz

Niby nie wszystko złoto, co się świeci – ale to akurat tak. Grałabym!

Ostatnia Tawerna, Joanna Biernacik

To film bardzo przyjemny i przy tym bardzo dobry. Po seansie jeszcze przez długi czas uśmiech nie znika z twarzy. Chcę więcej takich produkcji!

naEKRANIE.pl, Norbert Zaskórski

MIEJSCE 16: Diuna

Oszałamiająca wizualnie, spełniona artystycznie – "Diuna" Denisa Villeneuve’a to godne preludium do adaptacji literackiego monumentu Franka Herberta.

Ostatnia Tawerna, Joanna Biernacik

Jeśli przytłoczy nas liczba wątków, postaci i historii, na pewno porwie magia ekranu opatrzona kapitalnymi efektami specjalnymi, drobiazgową scenografią i kostiumami oraz świetną dyspozycją aktorów.

kino.trojmiasto.pl, Tomasz Zacharczuk

To film, który oferuje wystarczająco dużo, aby po seansie toczyć gorące i rozemocjonowane dysputy. Rzecz w tym, że to co najciekawsze i najlepsze rozgrywa się na ekranie.

Interia, Artur Cichmiński

Źrodło: FDB