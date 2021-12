Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Rok kalendarzowy 2021 powoli dobiega końca. Jest to idealny moment, abyśmy zaczęli podsumowania. Ostatnie dzień roku zakończymy zaskakująco, ponieważ przedstawimy Wam listę 10 najgorszych tytułów ostatnich miesięcy, z nadzieją, aby kolejny rok przyniósł nam lepsze produkcje od tych poniższych!

"Snake Eyes: Geneza G.I.Joe"

W jaki sposób ułożyliśmy TOP10? Jak zapewne doskonale wiecie FDB.PL posiada bazę najlepszych polskich krytyków filmowych – to właśnie średnia ich ocen pozwoliła nam na stworzenie tego zestawienia. Do owego zestawienia brane były pod uwagę filmy, których premiera miała miejsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy i zebrała co najmniej 5 ocen. Startujemy!

MIEJSCE 10: Pitbull

"Pitbull" to wykreowana na siłę historia, w której nie do końca odnajdujemy sens.

Popkulturowcy, Ula Reszka

Nie wiem, dokąd zmierza seria Pitbull, ale obawiam się, że nikt nie chce trafić do tego miejsca.

gram.pl, Radosław Krajewski

"Pitbull" jest bez sensownego scenariusza, w którym ludzie nie potrafią normalnie rozmawiać i się zachowywać. Mogłoby przejść, gdyby narracja nie była tak ciężkostrawna przez pseudoreligijny patos.

Movies Room, Szymon Góraj

MIEJSCE 9: W strefie wojny

Wymiana ognia zamiast myśli podziałałaby na korzyść. Wtórne kino akcji, które ma ambicje na większą refleksję o przewrotnym buncie maszyn i wojny jako codzienności na świecie.

FDB, Bernadetta Trusewicz

Można by trochę narzekać na konstrukcję historii, stereotypowe postaci, momentami drewniane dialogi, ale w tym wszystkim największym problemem jest główny bohater, czyli pilot drona o imieniu Harp.

naEKRANIE.pl, Adam Siennica

Chris Rock gra hałaśliwego samego siebie, który w takim filmie zupełnie nie pasuje.

Quentin.pl, Łukasz Kaliński

To odgrzewany po raz ósmy kotlet. Tylko że tym razem prawie w całości się spalił.

Movies Room, Michał Celej

Mam wrażenie, że twórcy mają swoich widzów za idiotów, sądząc po "skomplikowanej" zagadce, którą w filmie ma rozwiązać główny bohater.

naEKRANIE.pl, Norbert Zaskórski

MIEJSCE 7: Thunder Force

Niestety historia okazuje się być bardziej frustrująca niż zabawna – co więcej, to film, który miał okazję powiedzieć tak wiele, a w rzeczywistości nie mówi zupełnie nic.

FDB, Martyna Dziedziak

Niski budżet filmu sprawia, że twórcy często pokazują nam tylko skutki poczynań postaci, ale ni jak do tego doszło. Fabuła debilnie pokazana, jest dziurawa jak sito.

dlaStudenta.pl, Michał Derkacz

Całość mogłaby działać, opierając się na ciekawym dowcipie. Ostatecznie jednak walory komediowe pozostawiają wiele do życzenia, a momentami są zwyczajnie krępujące.

naEKRANIE.pl, Michał Jarecki

MIEJSCE 6: Żużel

Świetna obietnica samotności długodystansowca, która gdzieś tam w trakcie gubi słuchanie sił uderzenia swojego czarnego serca. Kto, co i po co chce wygrać, nie wiadomo.

FDB, Bernadetta Trusewicz

W tym filmie nie ma ani konkretnej fabuły, ani ciekawych bohaterów, a zamiast tego jest patologia podniesiona do potęgi.

Telemagazyn, Krzysztof Połaski

Nie sprawdza się jako opowieść o pierwszej miłości, dorastaniu lub sporcie. Szkoda aktorów, szkoda ciekawego tematu.

Interia, Jakub Izdebski

