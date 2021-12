Pierwsze zdjęcia z nowego filmu Nicka McCalluma ''Find Her'' 0

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące psychologiczny thriller Find Her w reżyserii Nicka McCalluma. Produkcja ta jest pierwszym pełnometrażowym dziełem filmowca od 2013 roku, kiedy to nakręcił dramat 'She'.

na zdjęciu Nick McCallum, film ''Find Her''

McCallum oprócz stanięcia za kamerą, jest także autorem scenariusza do Find Her. Zdjęcia do thrillera powstały w Luizjanie i na Florydzie. Autorem zdjęć jest nagrodzony Emmy Evan Zissimopulos.

W obsadzie filmu znajdują się McCallum, który wciela się w głównego bohatera – Isaiaha Slade’a, Richard Gunn jako Bill Landon, Anais Lilit jako Brandy Warner, Rebecca Lines jako Tommy, John James jako Robert Marks, Sydney Bullock jako Sloane Marks, Stelio Savante jako Felix Leonrad, Garrett Andrew Ahrens jako Garrett Warner, Mary Drew Ahrens jako Beth Marks i Amy Wickenheiser jako Deedee.

Isaiah Slade to były gliniarz, który przybywa do małego miasteczka, aby odkryć prawdę o morderstwie właściciela pewnego rancza i tajemniczym zaginięciu jego córki. Mężczyzna nie działa jednak jak policjant, ma on bowiem swój własny, osobisty plan na odkrycie prawdy.

Poniżej wspomniane fotografie. Widzimy na nich Nicka McCalluma, Stelio Savante, Richarda Gunna i Anais Lilit.











Premiera filmu w 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon