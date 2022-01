"Peacemaker" wita się z Nowym Rokiem zwiastunem dla dorosłych! 0

HBO Max zaprezentowało w Nowy Rok kolejną zapowiedź nadchodzącego serialu Peacemaker, który będzie spin-offem jednego z najlepszych komiksowych filmów ubiegłego roku, czyli Legionu samobójców w reżyserii Jamesa Gunna. Zapowiedź wyczekiwanej produkcji, która za niespełna dwa tygodnie zadebiutuje na platformie HBO Max znajdziecie w dalszej części artykułu.

Jennifer Holland, John Cena - "Peacemaker"

Za serial Peacemaker, podobnie, jak film Legion samobójców, odpowiada ten sam człowiek – James Gunn. Producentem filmu jest Peter Safran.

Peacemaker będzie podążał losami tytułowego antybohatera, którego mieliśmy okazję poznać we wspomnianym powyżej widowisku kinowym. Jest on zniewalająco próżnym człowiekiem, który wierzy w pokój za wszelką cenę, bez względu na to, ilu ludzi musi zabić, aby go zdobyć. Podobnie, jak w Legionie samobójców w rolę Peacemakera wciela się John Cena. W obsadzie aktorskiej są także Danielle Brooks jako Adebayo, Freddie Stroma jako Vigilante, Jennifer Holland jako Harcourt, Steve Agee jako Economos, Chukwudi Iwuji jako Murn i Robert Patrick jako Auggie Smith.

James Gunn jest autorem scenariusza do wszystkich ośmiu odcinków, natomiast sam zajął się wyreżyserowaniem pięciu z nich (w tym odcinka pilotowego). Premiera Peacemakera zaplanowana została na 13 stycznia na platformie streamingowej HBO Max.

Dzisiaj HBO Max zaprezentowało natomiast nowy zwiastun serialu, który został oznaczony kolorem czerwonym i jest kierowany do osób dorosłych.

Źrodło: HBO Max