Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

W wieku 99 lat zmarła legendarna Betty White 1

Koniec roku przyniósł smutną wiadomość zza oceanu. W wieku 99 lat zmarła legendarna amerykańska aktorka Betty White.

Betty White - "To znowu ty"

Betty White zmarła w piątek rano w swoim domu, zaledwie dwa tygodnie przed ukończeniem 100 lat. O śmierci legendarnej aktorki wypowiedział się jej agent Jeff Witjas dla magazynu People: Mimo że Betty miała wkrótce skończyć 100 lat, myślałem, że będzie żyła wiecznie. Kilka słów powiedział również prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który nazwał Betty White "ikoną kultury".

W trakcie kariery, która trwała osiem dekad, Betty White była wielokrotnie nagradzana. Na swoim koncie miała pasmo sukcesów i nagród wśród, których są między innymi osiem statuetek Emmy, jedna Grammy i trzy nagrody Gildii Aktorów Ekranowych. Uważa się, że to właśnie ona była pionierką amerykańskiej telewizji, jeśli chodzi o początki kobiet w telewizji. To właśnie ona otworzyła drzwi dla późniejszych gwiazd małego ekranu.

Karierę rozpoczęła w 1939 roku śpiewając skróconą wersję operetki "Wesoła wdówka" węgierskiego kompozytora Franza Lehára w trakcie telewizyjnej transmisji. Poważne sukcesy powinna odnosić jednak dopiero w latach 50., kiedy to zadebiutował jej program The Betty White Show na antenie NBC. Jednak to dopiero rola Sue Ann Nivens w sitcomie z lat 70. Mary Tyler Moore sprawiła, że ​​White stała się powszechnie znana i lubiana, natomiast rola Rose Nylund w popularnym sitcomie z lat 80. Złotka ugruntowała jej status legendarnej aktorki telewizyjnej.

Kondolencje, wyrazy wsparcia, ale także hołd i cześć wielkiej aktorce za pośrednictwem mediów społecznościowych oddało wielu ludzi polityki i telewizji.

Źrodło: The Guardian