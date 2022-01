Kogo zagra Bill Murray w trzecim "Ant-Manie"? Nowe doniesienia dotyczące występu aktora 0

Bill Murray to kolejne wielkie nazwisko, które dołączy do rodziny Marvela. Popularny i ceniony aktor zagra w trzeciej odsłonie przygód Ant-Mana. Niestety cały czas nie wiemy w kogo wcieli się Murray. Pojawiły się jednak nowe spekulacje dotyczące postaci, którą może wykreować w MCU.

Bill Murray - "Truposze nie umierają"

Warto na początku zaznaczyć, że nie jest to informacje potwierdzona i należy traktować ją na razie w kategoriach plotki.

Według portalu The Illuminerdi, Bill Murray w filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania wcieli się w postać Krylara, przedstawiciela rasy K’aitian z planety Kai, która znajduje się w Mikrowersum – wymiarze, do którego można dotrzeć za pomocą cząstek Pyma.

Krylar po raz pierwszy i zarazem ostatni pojawił się w komiksie Marvela z 1972 roku – doszło do tego w numerze 156, komiksu "The Incredible Hulk". Co ciekawe Krylar nie posiada bezpośredniego powiązania z Ant-Manem jednak bardzo łatwo będzie go można połączyć z kwantowym królestwem, do którego ponownie zawita tytułowy superbohater. Spekuluje się, że dla Murraya będzie to epizod czysto komediowy.

Po raz kolejny za kamerą solowych przygód Ant-Mana stanie Peyton Reed. Na ekranie oprócz Scotta Langa i Hope van Dyne (wcielą się w nich oczywiście Paul Rudd i Evangeline Lilly) zobaczymy także nikczemnego Kanga Zdobywcę, w którego wcieli się Jonathan Majors. Michael Douglas i Michelle Pfeiffer powrócą jako Hank Pym i Janet van Dyne. W MCU zadebiutuje natomiast Kathryn Newton jako Cassie Lang.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania trafi do kin 17 lutego 2023 roku.

Źrodło: The Illuminerdi