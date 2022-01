Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

We Włoszech wprowadzono mechanizm mający ograniczyć współdzielenie konta Netflix 0

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że udostępnianie hasła do konta Netflix jest normalną praktyką wśród użytkowników platformy streamingowej, która nie ma nic przeciwko…pod warunkiem, że ludzie korzystający z usługi mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. We Włoszech wprowadzono mechanizm mający ograniczyć współdzielenie konta Netflix.

Włochy to nie pierwszy kraj, w którym Netflix zaczął testować mechanizm mający pomóc w walce ze współdzieleniem konta. Już na początku ubiegłego roku użytkownicy zaczęli się skarżyć na wyskakujące okienko w trakcie uruchamiania Netlixa, które zachęcało do zakładania własnych kont. Co więcej pojawił się także opcja weryfikacyjna konta, którą można było przejść poprzez wpisanie kodu otrzymanego na numer telefonu lub adres mailowy.

Na razie Netflix testuje tę funkcję na niezbyt szeroką skalę, jednak wydaje się, że jeśli powyższa weryfikacja zostanie wdrożona w zdecydowanie większej liczbie państw na świecie, wówczas oburzenie także się powiększy. Gdyby włodarze Netflixa zdecydowali się położyć kres udostępnianiu haseł, taka decyzja mogłaby wyjść im zdecydowanie na minus i jakaś część użytkowników po prostu zrezygnowałaby z subskrypcji.

Co myślicie o ewentualnych decyzjach Netlixa o wprowadzenie weryfikacji konta w gospodarstwach domowych?

