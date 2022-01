Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: "Spider-Man. Bez drogi do domu" coraz bliżej TOP10 najbardziej dochodowych filmów w historii kina 0

Peter Parker i spółka bardzo mocno weszli w Nowy Rok. Spider-Man. Bez drogi do domu dorzucił do swojego konta kolejne miliony dolarów i pewnym krokiem zbliża się do pierwszej dziesiątki najlepiej zarabiających filmów w historii kina.

"Spider-Man. Bez drogi do domu"

Na ten moment najnowsze kinowe widowisko należące do Marvel Cinematic Universe zarobiło globalnie 1,37 miliardów dolarów, co plasuje Spidera-Mana na 12. miejscu najlepiej zarabiających filmów w historii kina. W noworoczny weekend film zarobił poza granicami Stanów Zjednoczonych 78,3 mln dolarów i może pochwalić się wynikiem rzędu 759 mln dolarów z rynków zewnętrznych. Spider-Man. Bez drogi do domu zaliczył zaledwie 35% spadek wpływów z biletów względem ubiegłego weekendu.

Nie licząc Stanów Zjednoczonych, krajami, w których Peter Parker zarabia najwięcej są Wielka Brytania (92,4 mln), Meksyk (64,9 mln), Korea Południowa (51,4 mln) oraz Francja (50,2 mln). W tym tygodniu superprodukcja Marvel Studios zawita do Japonii, tak więc Pajączek powinien dorzucił kolejną dawkę zielonych do swojego konta. A warto dodać, że film cały czas czeka na ogłoszenia swojej premiery w Chinach.

W przypadku amerykańskich kin Spider-Man. Bez drogi do domu również nie miał sobie równych i pewnie pokonał konkurencję. Widowisko zarobiło 52,7 mln dolarów i aktualnie zarobek z amerykańskich kin wynosi ponad 609 mln dolarów.

Źrodło: Deadline