Członkowie Sparrow Academy na plakatach promujących 3. sezon ''The Umbrella Academy''

W sieci pojawiły się plakaty prezentujące nam członków Sparrow Academy, których poznamy w trzeciej serii serialu The Umbrella Academy.

serial ''The Umbrella Academy''

Po tym jak w drugim sezonie członkom The Umbrella Academy udało się zapobiec zagładzie w latach 60. ubiegłego wieku i powrócić do teraźniejszości, czeka na nich niemiła niespodzianka. Okazuje się bowiem, że wcale nie powrócili do rzeczywistości jaką znali. Ich działania w przeszłości zmieniły bieg wydarzeń i doprowadziły do stworzenia Sparrow Academy, której założycielem jest Sir Reginald Hargreeves. Do powstania zaś The Umbrella Academy nigdy nie doszło.

Oto członkowie Sparrow Academy:

Marcus, w tej roli Justin Cornwell – to potężny mężczyzna o dobrym sercu. Pełen wdzięku, ale równie zabójczy. Bardzo zdycyplinowany, racjonalny i opanowany. Bije od niego wielka pewność siebie i ma posłuch przywódcy, choć nigdy nie podnosi głosu.

Ben, w tej roli Justin H. Min – to nie jest słodki Ben jakiego poznaliśmy. Ten Ben to pozbawiony skrupułów taktyk, w którym drzemie wielka moc. Jest okrutny i zdeterminowany. Za wszelką cenę chce osiągnąć pozycję lidera.

Fei, w tej roli Britne Oldford – to samotnik, który w głębi duszy żałuje, że nie ma żadnych przyjaciół. Bardzo inteligetny i pomocny, do postawionego sobie celu dąży jednak po trupach.

Alphonso, w tej roli Jake Epstein – lata walki z przestępczością pozostawiły na jego twarzy i ciele wiele blizn. Rekompensując nieciekawy wygląd, Aphonso stara się emanować uszczypliwym poczuciem humoru. Bardziej od tego kocha jedynie pizzę i sześciopak.

Sloane, w tej roli Genesis Rodriguez – romantyczka, która czuje, że powołana została do wypełnienia jakiejś ważnej misji w świecie. Zobowiązania wobec Sparrow Academy trzymają ją jednak przed opuszczeniem rodziny. Ma jednak ona swoje plany, które pewnego dnia w przypływie odwagi prawdopodobnie wcieli w życie.

Jayme, w tej rli Cazzie David – samotniczka, która niewiele mówi. Samo spojrzenie na nią wywołuje strach. Bardzo inteligentna. Większość czasu spędza z Alphonso, który jest jej jedynym przyjacielem.

Christopher to telekinetyczna kostka niewiadomego pochodzenia. Może zmrozić każde pomieszczenie i wywołać paraliżujący strach. Pełni rolę wyroczni. Jest godna zaufania i lojalna. Członkowie Sparrow Academy traktują ją jak pełnoprawnego członka rodziny.

Trzeci sezon serialu składać ma się z 10 godzinnych odcinków. Data jego premiery zostanie dopiero podana.

