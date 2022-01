Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Szykują się dwa aktorskie powroty w sequelu "Kapitan Marvel" 0

W kontynuacji filmu Kapitan Marvel pojawią się dwie nowe postacie, które mogą okazać się niezwykle ważne w kontekście rozwoju MCU. Na ekranie dojdzie także do dwóch aktorskich powrotów.

The Marvels zapowiada się na zdecydowanie większy film niż moglibyśmy się spodziewać. Co prawda fabuła filmu cały czas trzymana jest w tajemnicy, to wiemy już, że na pewno na ekranie Carol Danvers połączy siły z dwiema nowymi superbohaterkami: Ms. Marvel oraz Monicą Rambeau, która będzie nosiła pseudonim Spectrum. Fani Marvela mogli zobaczyć jej "narodziny" w serialu WandaVision. W sequelu nie zabraknie jednak znanych twarzy.

Zenobia Shroff, która wciela się w postać Muneeby Khan w nowym serialu Ms. Marvel oraz filmie The Marvels wrzuciła na swoje social media materiał wideo, na którym pojawiają się gwiazdy znane z produkcji MCU: Brie Larson, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton i Park Seo-Joon. Co ciekawe pojawią się tam również dwie aktorki, które do tej pory nie były zapowiadane w kontekście występu w The Marvels – Lashana Lynch, która grała Marię Rambeau w Kapitan Marvel oraz Tessa Thompson, czyli ekranowa Walkiria, która powróci w widowisku Thor: Love and Thunder.

Informacja nie została potwierdzona przez Marvel Studios, jednak występ obu tych postaci w The Marvels jest całkiem logiczny. Premiera filmu zaplanowana została na 17 lutego 2023 roku.

Źrodło: Comicbookmovie