Emma Watson była gotowa zrezygnować z występów w Harrym Potterze 0

Na HBO możemy oglądać program specjalny Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu, w którym gwiazdy kultowej franczyzy i ludzie odpowiedzialni za jej realizację spotykają się po raz pierwszy, aby świętować dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu z serii pt. Harry Potter i Kamień Filozoficzny.

Emma Watson - "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II"

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu przybliża zakulisowe historie związane z powstawaniem produkcji, a także, dzięki specjalnie nagranym na tę okoliczność wywiadom i rozmowom między aktorami, zabiera widzów w podróż pełną magii i wspomnień o jednej z najbardziej kochanych filmowych serii wszech czasów.

Jedną z ciekawostek, którą "sprzedała" fanom odtwórczyni roli Hermiony, czyli Emma Watson, był fakt, iż zastanawiała się nad rezygnacją z grania w serii. Znalazłam wpis w pamiętniku, który mi o tym przypomniał… Czasami czułam się samotna. – powiedziała aktorka. Następnie dodała, że to dzięki fanom i ludziom, którzy dostrzegli ten problem, ich wsparciu, udało się zażegnać kryzys.

Zresztą nie tylko ona miała podobne myśli. Rupert Grint również przyznać się do podobnych rozterek. Zresztą nie ma co się dziwić, w szczególności Emmie Watson, która wkroczyła do wielkiego świata kina mając zaledwie 10 lat. Wielu młodych aktorów zaczynało w podobnym lub młodszym wieku, jednak rzadko, kiedy zdarza się branie tak wielkiej odpowiedzialności, jak zrobiła to obsada franczyzy "Harry Potter". Wszak mówimy o jednej z najważniejszych i największych marek na świecie.

Film dokumentalny Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu znajdziecie na platformie HBO GO.

Źrodło: Comicbookmovie