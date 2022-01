Trwają prace nad spin-offami "Czarnego Adama" 0

Warner Bros. Pictures zamierza powtórzyć sukces Marvel Studios i zacząć realizować seriale o mniej popularnych bohaterach, którzy nie mogliby liczyć na solowe filmy kinowe.

fragment plakatu "Czarnego Adama"

Już 13 stycznia na HBO Max zadebiutuje serial Peacemaker będący spin-offem kinowego hitu Legion samobójców Jamesa Gunna. Wygląda na to, że nie będzie to jedyna produkcja DCEU, która doczeka się serialowego rozszerzenia.

Hiram Garcia z Seven Bucks Productions wyjawił, że trwają rozmowy dotyczące spin-offów filmu Black Adam:

Przedstawimy w tym filmie wiele postaci, które są uwielbiane przez fanów, tak więc pracujemy nad spin-offami.

W przyszłości będziemy mogli powiedzieć nieco więcej na ten temat. Wymaga to naprawdę sporo papierkowej roboty. Musi to zostać najpierw uporządkowane, aby mówić o tym, jako o ostateczności.

Hiram Garcia wierzy w to, że aktualnie nastał idealny czas, aby tworzyć tego typu historie. Najpierw trzeba jednak wybrać te idealne, aby wizja tworzonego wszechświata na ekranie miała sens. Wydaje się, że Hawkman i Dr. Fate to idealni bohaterowie, aby takowe spin-offy otrzymać. A Wy co sądzicie o tym pomyśle?

Warto również dodać, że film The Batman (on jednak jest samodzielnym tworem, który nie należy do DCEU) także będzie miał serialowy spin-off. Opowie on o Pingwinie oraz policji Gotham City.

