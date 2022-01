Armie Hammer zostanie zastąpiony innym aktorem w nowym filmie Taiki Waititiego 0

Przyszłość Armie’ego Hammera w Hollywood nie będzie usłana różami. O ile w ogóle można mówić jeszcze o jakiejś przyszłości. Popularny aktor zostanie zastąpiony kolegą po fachu w nowym filmie reżyserowanym przez laureata Oscar, Taiki Waititiego.

Armie Hammer - "Crisis"

Next Goal Wins będzie komedią sportową o piłce nożnej za kamerą, której stanie nowozelandzki filmowiec Taika Waititi. Jedną z gwiazd produkcji miał być Armie Hammer. No właśnie, miał być. Zostanie on zastąpiony przez Willa Arnetta, który tym samym wcieli się w postać działacza Samoańskiej Federacji Piłki Nożnej.

Oficjalnie Armie Hammer nie mógł pojawić się na planie dokrętek do filmu, co zmusiło reżysera oraz jego współpracowników do podjęcia decyzji o zastąpieniu go innym aktorem. Warto przypomnieć, że nazwisko Hammera w ostatnich miesiącach nie ma najlepszej prasy w Hollywood. Kiedy wydawało się, że jego kariera rozkwita, do mediów wyciekły informacje o jego chorych i brutalnych fantazjach seksualnych oraz kanibalistycznych zapędach. W między czasie zaczęły również pojawiać się oskarżenia związane z przemocą emocjonalną oraz fizyczną kobiet, które miały do czynienia z Hammerem.

Scenariusz filmu Next Goal Wins został oparty na prawdziwej historii oraz filmie dokumentalnym z 2014 roku o takim samym tytule. Fabuła skupia się na narodowej drużynie Samoa, która w 2001 roku uległa Australii 31:0. Pomimo tego Samoańczycy nie zaprzestali wierzyć w swoje marzenia o awansie do wielkiej sportowej imprezy. W 2011 roku zatrudniono holenderskiego trenera Thomasa Rongena, który miał zmienić reprezentację Samoa Amerykańskiego, uważaną za jedną z najsłabszych drużyn piłkarskich na świecie, w prawdziwą drużynę i zawalczyć z nimi o awans do Mistrzostw Świata w 2014 roku.

W postać Rongena wciela się Michael Fassbender. W obsadzie aktorskiej są także Frankie Adams, Elisabeth Moss, Oscar Kightley oraz Rhys Darby. Scenariusz do filmu napisał Taika Waititi we współpracy z Iainem Morrisem. Projekt powstaje dla Searchlight Pictures.

Źrodło: Deadline