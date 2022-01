Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tajemnicze sylwetki z filmu "Spider-Man. Bez drogi do domu" - kogo przedstawiają? 0

Na początku tego artykułu warto zaznaczyć, że jeśli nie oglądaliście filmu Spider-Man. Bez drogi do domu i nie chcecie psuć sobie seansu, to lepiej zaprzestańcie czytać ten tekst już teraz.

UWAGA NA SPOILERY

Pod koniec filmu Spider-Man. Bez drogi do domu doszło niemalże do rozpadu multiwersum. Na ekranie mogliśmy zobaczyć w tym czasie sylwetki kilku tajemniczych postaci. Niektóre były dość oczywiste podczas oglądania widowiska Marvela w kinie, ale inne były nieco trudniejsze do rozszyfrowania, biorąc pod uwagę, jak szybko znikały z ekranu.

Oczywiście w sieci można już znaleźć materiał wideo, który rzuca nowe światło na ten moment. Materiał znajdziecie klikając W TEN LINK.

Tak więc imiona, których postaci skrywają tajemnicze sylwetki? Na ekranie pojawiają się Superior Spider-Man (czyli Doktor Octopus w ciele Petera Parkera), Kraven the Hunter, Scorpion, Black Cat, Rhino i Mysterio. Szczególnie postać tego ostatniego jest ciekawa zważywszy na to, że to właśnie Quentin Beck zdradził tożsamość Spider-Mana z MCU. Złoczyńca w "kosmicznej chmurze" pochodzi, jednak z innego uniwersum, więc siłą rzeczy musi być wariantem Mysterio, a nie tym, którego znamy z filmu Spider-Man: Daleko od domu.

Mało prawdopodobne, aby Marvel Studios szykowało dla nas kolejne filmy o multiwersum ze Spider-Manem. Ten fragment filmu powinniśmy traktować raczej, jako ciekawostkę, aniżeli zapowiedź czegoś, co ma dopiero nadejść. Nie powinniśmy być jednak zdziwieni, jeśli w następnym filmie o Pajączku zobaczymy warianty złoczyńców, chociażby Rhino.

