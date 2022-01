"Ostatni Raz" i muzyczna podróż w filmowy świat "Jak pokochałam gangstera" 0

Dziś premierę miała piosenka i teledysk "Ostatni raz" Ani Karwan i Grzecha Piotrowskiego ze specjalnym udziałem Kasty. Za dystrybucję utworu i klipu odpowiada Agora Muzyka. Singiel promuje najnowszy film Macieja Kawulskiego Jak pokochałam gangstera.

"Jak pokochałam gangstera"

"Ostatni Raz" to emocjonalny utwór z filmu Jak pokochałam gangstera inspirowanego prawdziwą historią Nikodema "Nikosia" Skotarczaka skomponowany przez Grzecha Piotrowskiego razem ze wzruszającym tekstem napisanym przez Anię Karwan. Dzięki udziałowi Waldemara Kasty piosenka uzyskała szczególny wymiar, który oddaje charakter filmu inspirowanego życiową historią ojca chrzestnego trójmiejskiej mafii.

W rolę Nikosia wcielił się Tomasz Włosok, a w pozostałych rolach zobaczymy m.in. Antoniego Królikowskiego, Agnieszkę Grochowską, Krystynę Jandę, Sebastiana Fabijańskiego, Magdalenę Lamparską, Julię Wieniawę, Eryka Lubosa, Dawida Ogrodnika, Janusza Chabiora i Edytę Herbuś. Scenariusz przygotowali Krzysztof Gureczny i Maciej Kawulski, ten drugi stanął również za kamerą filmu.

To opowieść o męskim świecie widzianym oczami kobiet. Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia… jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, a jego historia pokazuje jak walczyć o siebie i ile trzeba poświęcić, żeby móc sobą pozostać.

Premiera filmu tylko na Netflix w Polsce już 5 stycznia 2022 roku, natomiast 12 stycznia na całym świecie.

Źrodło: NEXT FILM