"Mortal Kombat" największym hitem w 2021 roku na HBO Max 0

Warner Bros. Pictures wypuścił swoje zeszłoroczne premiery do kin oraz na platformę streamingową HBO Max. Głośne produkcje debiutowały tego samego dnia w dwóch miejscach jednocześnie. Dzisiaj prezentujemy Wam podsumowanie związane z wynikami poszczególnych filmów.

Ludi Lin - "Mortal Kombat"

Zgodnie z danymi firmy pomiarowej Samba TV, portal Insider ocenił każdą premierę według oglądalności w weekend otwarcia na HBO Max. Wyświetlenie było liczone wtedy, jeśli w gospodarstwie domowym obejrzano co najmniej pięć minut wybranego filmu. Warto także dodać, że dane ograniczone są do urządzeń podłączonych do telewizorów w Stanach Zjednoczonych, takich jak Roku czy konsole do gier. Jedynym tytułem, do którego Samba TV nie ma danych jest Reminiscencja.

Miejsce 16: Judasz i Czarny Mesjasz

HBO Max: 653 tys.

USA Box Office: 5,4 mln dolarów

Światowy Box Office: 7 mln dolarów (16 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 15: In the Heights: Wzgórza marzeń

HBO Max: 693 tys.

USA Box Office: 29,9 mln dolarów

Światowy Box Office: 43,9 mln dolarów (9 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 14: Cry Macho

HBO Max: 693 tys.

USA Box Office: 10,3 mln dolarów

Światowy Box Office: 14,3 mln dolarów (14 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 13: King Richard: Zwycięska rodzina

HBO Max: 707 tys.

USA Box Office: 14,7 mln dolarów

Światowy Box Office: 26,2 mln dolarów (12 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 12: Wcielenie

HBO Max: 933 tys.

USA Box Office: 13,4 mln dolarów

Światowy Box Office: 34 mln dolarów (10 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 11: Wszyscy święci New Jersey

HBO Max: 1 mln

USA Box Office: 8,2 mln dolarów

Światowy Box Office: 12,7 mln dolarów (15 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 10: Ci, którzy życzą mi śmierci

HBO Max: 1,2 mln

USA Box Office: 7,3 mln dolarów

Światowy Box Office: 23,4 mln dolarów (13 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 9: Tom & Jerry

HBO Max: 1,2 mln

USA Box Office: 14,1 mln dolarów

Światowy Box Office: 46 mln dolarów (8 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 8: Małe rzeczy

HBO Max: 1,4 mln

USA Box Office: 15,2 mln dolarów

Światowy Box Office: 29,8 mln dolarów (11 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 7: Obecność 3: Na rozkaz diabła

HBO Max: 1,6 mln

USA Box Office: 65,6 mln dolarów

Światowy Box Office: 202 mln dolarów (3 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 6: Diuna

HBO Max: 1,9 mln

USA Box Office: 107 mln dolarów

Światowy Box Office: 393,5 mln dolarów (2 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 5: Kosmiczny mecz: Nowa era

HBO Max: 2,1 mln

USA Box Office: 70,5 mln dolarów

Światowy Box Office: 162,8 mln dolarów (5 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 4: Matrix Zmartwychwstania

HBO Max: 2,8 mln

USA Box Office: 22,5 mln dolarów

Światowy Box Office: 69,8 mln dolarów (7 miejsce pod względem zarobków w kinach – film nadal w kinach)

Miejsce 3: Legion samobójców

HBO Max: 2,8 mln

USA Box Office: 55,8 mln dolarów

Światowy Box Office: 167,4 mln dolarów (4 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 2: Godzilla vs. Kong

HBO Max: 3,6 mln

USA Box Office: 100,5 mln dolarów

Światowy Box Office: 467,9 mln dolarów (1 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Miejsce 1: Mortal Kombat

HBO Max: 3,8 mln

USA Box Office: 42,2 mln dolarów

Światowy Box Office: 83,6 mln dolarów (6 miejsce pod względem zarobków w kinach)

Źrodło: Insider