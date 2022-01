''All of Us Are Dead'' - kolejna południowokoreańska produkcja już w styczniu na Netflix 0

Netflix opublikował krótką zapowiedź swojego nowego południowokoreańskiego serialu All of Us Are Dead. Wideo oprócz ciekawego materiału filmowego zdradza nam także datę premiery tej apokaliptycznej produkcji o apokalipsie zombie.

fotografia promująca serial ''All of Us Are Dead''

Premiera serialu wyznaczona została na 28 stycznia tego roku. Poniże wideo ukazuje nam sceny transformacji w zombie oraz hordy nieumarłych. Sceny te są bardzo podobne do tych jakie widzieliśmy w filmie Zombie express, wielkim hicie pochodzącym również z Korei Południowej.

All of Us Are Dead opowie o grupie uczniów pewnej średniej szkoły, która uwięziona zostaje w budynku, podczas gdy na zewnątrz (i w środku) wybucha epidemia zombie. Za wszelką cenę starają się przetrwać i uciec z piekła. Pomimo tak wielkich przeciwności losu nie załamują się jednak i nawet w tak trudnej sytuacji potrafią znaleźć przyjaźń i miłość.

Fabuła serialu opiera się na popularnym webtoonie Joo Dong-Geunsa z 2009 roku. Za reżyserię All of Us Are Dead odpowiadają Lee JQ i Kim Nam-Su. Pracowali oni na podstawie scenariusza autorstwa Chun Sung-II. W obsadzie serialu znajdują się Yoon Chan-Yeong, Park Ji-Hu, Cho Yi-Hyun, Lomon i Yoo In-Soo. Za produkcję odpowiada JTBC Studios.

Źrodło: Netflix