''Siły Kosmiczne'' powracają z 2. sezonem - premiera w lutym 0

Po ponad półtora roku powraca serial Siły Kosmiczne. Netflix podał datę premiery drugiego sezonu tej komedii science fiction z Stevem Carellem w roli głównej.

fragment plakatu promującego serial ''Siły Kosmiczne''

Informacja o dacie premiery umieszczona została na plakacie promującym drugi sezon serialu. Możecie go zobaczyć poniżej.

Siły Kosmiczne z nowymi odcinkami powrócą 18 lutego 2022 roku. Drugi sezon również składa się z 10 odcinków.

Akcja nowej serii rozpocznie się od walki generała Nairda i jego osłabionego zespołu. Będą musieli oni udowodnić swoją wartość wobec nowej władzy i poradzić sobie z interpersonalnymi wyzwaniami.

Mark R. Naird, czyli główny bohater serialu, (Steve Carell) to zasłużony pilot i generał najwyższego stopnia marzący o objęciu dowodzenia nad Siłami Powietrznymi USA. Ku swojemu zaskoczeniu ma jednak stanąć na czele nowo utworzonego szóstego rodzaju armii, czyli Sił Kosmicznych. Choć Mark jest do tego pomysłu nastawiony dosyć sceptycznie, razem z rodziną przeprowadza się do odległej bazy w Kolorado. Tam razem z ekipą barwnych naukowców i astronautów podejmuje się zadań zlecanych przez Biały Dom, takich jak szybkie (ponowne) lądowanie na Księżycu czy uzyskanie całkowitej dominacji w przestrzeni kosmicznej.

Źrodło: Twitter