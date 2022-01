Aktor z "Peacemakera" może zagrać złoczyńcę w "Strażnikach Galaktyki vol 3." 0

Chukwudi Iwuji pojawi się w trzeciej części "Strażników Galaktyki". Bardzo możliwe, że wreszcie poznaliśmy imię postaci, w którą się wcieli.

Chukwudi Iwuji - "Peacemaker"

Chukwudi Iwuji miał okazję pracować z Jamesem Gunnem przy okazji serialu Peacemaker, który już niedługo zadebiutuje na HBO Max. Współpraca pomiędzy panami była na tyle udana, że reżyser zdecydował się zaangażować go również przy swoim marvelowskim projekcie, czyli Guardians of the Galaxy Vol. 3. Do dzisiaj nie wiemy w kogo wcieli się Iwuji.

Według najnowszych doniesień aktor zagra złoczyńcę znanego, jako The High Evolutionary. Zgadzałoby się to z plotkami sugerującymi, że trzeci film z cyklu rozwinie nam wątki dotyczące Rocket Raccoona i tajemnicę jego stworzenia. The High Evolutionary to postać znana w galaktyce ze swoich eksperymentów genetycznych i tworzenia hybryd ludzi i zwierząt. Byłaby to także szansa na wprowadzenie do MCU postaci ukochanej wygadanego bohatera – Lylli.

Prace nad trójką cały trwają. Niestety ostatnio James Gunn podał w wątpliwość szanse, iż jeszcze w tym roku zobaczymy zwiastun widowiska, pomimo jego daty premiery, która została ustalona na 5 maja 2023 roku.

Źrodło: Comicbookmovie