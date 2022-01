Buck Wild zaprasza na niesamowitą przygodę - zobaczcie zwiastun nowej "Epoki lodowcowej" 0

Seria "Epoka lodowcowa" wkracza w nową erę. Oryginalny film animowany Ice Age: Adventures of Buck Wild należący do kultowej serii, pod koniec miesiąca zadebiutuje na platformie streamingowej Disney+. Dzisiaj prezentujemy Wam nowy zwiastun promujący animowaną komedię.

Fragment plakatu "Ice Age: Adventures of Buck Wild"

Ice Age: Adventures of Buck Wild to całkiem nowa odsłona cyklu, który od 2002 roku łączy pokolenia. Tym razem w centrum uwagi będą bracia Crash i Eddie. To wolne duchem oposy, które powracają do zaginionego podziemnego świata dinozaurów, w nadziei, iż nauczą się pełnego przygód życia, które to pokaże im Buck – łasica żyjąca w tym świecie od lat.

Poniżej możecie rzucić okiem na najnowszą zapowiedź udostępnioną przez Walta Disneya.

Ice Age: Adventures of Buck Wild będzie piątą kontynuacją klasycznej Epoki lodowcowej, która debiutowała w kinach w 2002 roku. Na serię składają się jeszcze takie filmy, jak:

Do tej porty wszystkie odsłony debiutowały w kinach na całym świecie. Łącznie zarobiły ponad 3,2 mld dolarów. Jeśli dołączymy do tego całą franczyzę w postaci gier, zabawek, filmów krótkometrażowych i programów specjalnych okaże się, że wygenerowała ponad 6,4 mld dolarów przychodu, co czyni ją jedną z najbardziej dochodowych franczyz medialnych wszechczasów. Za "Epoką lodowcową" są takie marki, jak "Zmierzch", "Minecraft", "Shrek", "The Sims", "Friends" czy "Mortal Kombat".

Ice Age: Adventures of Buck Wild zadebiutuje wyłącznie w Disney+ 28 stycznia 2022 roku.

Źrodło: Disney+