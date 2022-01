Josh Hartnett dołącza do obsady nowego filmu Christophera Nolana 0

Christopher Nolan cały czas kompletuje obsadę aktorską swojego nowego filmu Oppenheimer. Najnowszym nazwiskiem na liście płac jest Josh Hartnett.

Josh Hartnett - "Dom grozy"

Christopher Nolan ponownie zebrał imponującą obsadę aktorską. W jego najnowszym dziele zatytułowanym Oppenheimer wystąpią Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek oraz Cillian Murphy, który wcieli się w rolę tytułową. Do tej grupy hollywoodzkich gwiazd dołączył właśnie kolejny aktor, którego nikomu nie trzeba przedstawiać – Josh Hartnett.

Warto przypomnieć, że Hartnett i Nolan mogli ze sobą współpracować już przed laty. Aktor był jednym z faworytów reżysera do roli Bruce’a Wayne’a w jego trylogii o Mrocznym Rycerzu. Ostatecznie Hartnett nie zagrał w adaptacji komiksu, a angaż dostał Christian Bale.

Na razie nie jest wiadome kogo na ekranie sportretuje nowy nabytek Nolana. Scenariusz do filmu oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" autorstwa Kaia Birda i zmarłego niedawno Martina J. Sherwina.

Universal Pictures nazywa ten film "epickim thrillerem, który wciąga widzów w pulsujący paradoks tajemniczego człowieka, który musi zaryzykować zniszczenie świata, aby go ocalić". Premiera 21 lipca 2023 roku.

Źrodło: Deadline