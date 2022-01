Isla Fisher i Josh Gad w nadprzyrodzonym dramacie Peacock ''Wolf Like Me'' - zobacz zwiastun serialu 0

Serwis Peacock udostępnił zwiastun ciekawie zapowiadającego się dramatu z nadprzyrodzonymi elementami, który nosi tytuł Wolf Like Me. W rolach głównych Isla Fisher i Josh Gad.

fotografia promująca serial ''Wolf Like Me''

Josh Gad wciela się w samotnego ojca Gary’ego, który po śmierci swojej żony i matki ich córki, stara się znaleźć wspólny język z własnym dzieckiem. Gdy już mu się to udaje, w życiu tej dwójki pojawia się tajemnicza kobieta imieniem Mary. Jej obecność wiele zmienia, a na dodatek okazuje się, że ukrywa ona wielką tajemnicę o sobie, którą nie zamierza z nikim się dzielić. Tych dwoje nie spotkało się przypadkowo. Aby odnaleźć sens swojego poznania muszą podążać za pojawiającymi się znakami.

Wolf Like Me to taka hybryda dramatu i komedii romantycznej, w którym nie brak elementów nadprzyrodzonych. Za produkcję i reżyserię serialu odpowiada Abe Forsythe. Pracował on już z Joshem Gadem przy komediowym horrorze Małe potworki z 2019 roku. Wolf Like Me jest koprodukcją Made Up Stories, Endeavor Content i Stan.

Premiera serialu 13 stycznia 2022 roku. Składa się on z 6. półgodzinnych odcinków.

Źrodło: TVLine