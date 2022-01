Steven Yeun w serialu Niezwyciężony udziela głosu głównemu bohaterowi animacji, którym jest Mark Grayson. Aktor zapytany o postęp prac nad drugim sezonem serialu poinformował, że jego produkcja jeszcze się nie rozpoczęła.

Nie zaczęliśmy jeszcze, ale już wkrótce zaczynamy. Rozmawiałem z Robertem Kirkmanem i jest bardzo podekscytowany. Uważa, że sezon 2. będzie lepszy od pierwszego, a ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Patrząc na materiał źródłowy, to to niesamowity komiks i patrząc ile jeszcze mamy historii do opowiedzenia to będzie to szaleństwem co zobaczycie. powiedział Yeun