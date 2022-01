Apple nabywa prawa do filmu o Formule 1 z Bradem Pittem 0

Po trwającej około miesiąca licytacyjnej bitwie pomiędzy studiami i platformami streamingowymi, prawa do filmu o Formule 1, w którym angaż otrzymał Brad Pitt, nabyło Apple Studios. Jak donoszą zagraniczne media umowa opiewa na około 140 mln dolarów.

na zdjęciu Brad Pitt, film ''Ad Astra''

Nie jest to pierwszy film z hollywoodzkim aktorem, jaki w ostatnim czasie nabyło to studio. Wcześniej Apple zakupił prawa do niemającego jeszcze swojego tytułu projektu, za który odpowiada Jon Watts, twórca nowej trylogii 'Spider-Man'.

Film o Formule 1 również nie posiada jeszcze swojego tytułu, ale wiadomo kto odpowie za jego reżyserię. Za kamerą stanie Joseph Kosinski, reżyser Top Gun: Maverick. Scenariusz filmu napisze zaś Ehren Kruger.

Fabuła projektu nie jest do końca znana. Wiadomo jedynie, że Brad Pitt wcieli się w byłego kierowcę rajdowego, który będąc już na emeryturze powraca na tor, aby szkolić młodego, bardzo obiecującego kierowcę i u jego boku zdobyć ostatni w swoim życiu sukces na torze.

Za produkcję filmu odpowie firma produkcyjna Pitta Plan B oraz Jerry Bruckheimer. Jak na razie nie wiadomo jeszcze kto zagra u boku hollywoodzkiego aktora.

Źrodło: deadline