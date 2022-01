Mika Abdalla i Jake Short w zwiastunie komedii o trudach poznania własnej seksualności 0

Platforma Hulu opublikowała zwiastun młodzieżowej komedii Sex Appeal, która ukaże nam trudy opanowania własnej seksualności. W rolach głównych Mika Abdalla i Jake Short.

fragment plakatu promującego film ''Sex Appeal''

Abdalla wciela się w Avery Hansen-White, uczennice która dąży do perfekcji w każdym aspekcie swojego życia. Wszystko to co związane ze szkołą opanowała i osiąga najwyższe wyniki. Teraz postanowiła skupić się na opanowaniu swojej seksualności. Aby to zrobi zbiera na temat seksu wszelkie dostępne informacje. Szybko jednak przekonuje się, że teoria to nie to samo co praktyka. Postanawia pozyskać męskiego partnera seksualnego, który będzie służył jej za obiekt do testów. O pomoc prosi swojego przyjaciela Larsona. Avery szybko przekona się, że seks to coś więcej niż mechanika, aby relacja była pełna potrzeba również prawdziwego uczucia płynące zarówno z głowy, jak i z serca.

Za reżyserię komedii odpowiada Talia Osteen. Pracowała ona na scenariuszu autorstwa Tate Hanyok, który pełni także funkcję producenta wykonawczego. W obsadzie filmu oprócz Abdalla i Shorta, znajdują się także Mason Versaw, Paris Jackson, Margaret Cho, Fortune Feimster, Rebecca Henderson, Tate Hanyok, Hayden Szeto i Artemis Pebdani.

Premiera filmu w serwisie Hulu 14 stycznia 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon