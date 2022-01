Gal Gadot o postępie prac nad trzecim filmem z serii ''Wonder Women'' 0

W 2020 roku zadebiutował drugi film opowiadający o Dianie, byłej księżniczce Amazonek, wojowniczce i superbohaterce, w którą doskonale wcieliła się Gal Gadot. W planach twórcy mają trzecią produkcję, jednak jak mówi aktorka dość długo przyjdzie nam na nią poczekać.

na zdjęciu Gal Gadot, film ''Wonder Woman 1984''

W niedawno udzielonym wywiadzie dla InStyle Gadot zapytana o trzeci film z serii Wonder Woman poinformowała, że obecnie trwają prace nad scenariuszem. Ekipa na planie znajdzie się dopiero prawdopodobnie za półtora roku, a więc film nie trafi na ekrany wcześniej niż za około 3 lata.

Jak na razie nie wiele wiadomo o Wonder Woman 3. Jedyne co jest pewne to to, że Patty Jenkins ponownie stanie za kamerą produkcji, a w główną bohaterkę po raz trzeci wcieli się Gal Gadot. Produkcja ma mieć także normalną kinową premierę, a nie jak druga część być jednocześnie wyświetlaną w kinach, jak i dostępną na platformie HBO Max.

W Wonder Woman 3 wystąpić ma także Lynda Carter, która wcielała się w bohaterkę w serialu z lat 70. W epizodycznej roli pojawiła się pod koniec Wonder Woman 1984. W trzecim filmie jak mówi Gadot, Carter ma mieć większą rolę.

Wonder Woman 3 będzie prawdopodobnie ostatnia odsłoną przygód z Gadot w roli głównej.

