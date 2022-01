''Dear David'' - horror Lionsgate oparty o creepy historię Adama Ellisa z Twittera 0

Lionsgate pracuje nad dość ciekawym projektem, to horror, którego fabuła opiera się na historii z Twittera. Produkcja nosi tytuł Dear David.

na zdjęciu Augustus Prew, film ''Klondike''

Fabuła Dear David opiera się na przedstawionej w mediach społecznościowych w 2017 roku historii byłego pracownika Adama Ellisa, który za pomocą Twittera i publikowanych na nim zdjęć udowadniał, że w jego mieszkaniu prześladuje go duch zdeformowanego chłopca.

Ellis swoją historię udokumentował w ponad 400 tweetach w przeciągu 8 miesięcy. Wielu uważa to za oszustwo, mężczyzna zaś przekonuje, że wszystko to co przedstawił w sieci wydarzyło się naprawdę.

Angaże w filmie otrzymali Augustus Prew, Andrea Bang i Justin Long. Prew wcieli się w rolę Adama Ellisa, a Long zagra szefa BuzzFeed. Bang wystąpi w drugoplanowanej roli, która nie została podana do publicznej wiadomości. Za kamerą Dear David stanął John McPhail, a pracował on na scenariuszu autorstwa Mike’a Van Waesa. W produkcję projektu oprócz Lionsgate zaangażowane jest także BuzzFeed Studios.

Zdjęcia do filmu zostały już ukończone. Produkcja powstawała w tajemnicy. Lionsgate premiere Dear David planuje na jesień 2022 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter