Wyniki udostępnione przez WarnerMedia Company z pewnością cieszą włodarzy, ponieważ z wcześniejszych analiz wynikało, że HBO GO oraz HBO Max zakończyły rok 2021 zakończy rok z 70-73 mln subskrybentów. Finalnie okazało się, że owe liczby są nieco lepsze.

Z pewnością tytuły, które pojawiły się pod koniec roku w ofercie HBO Max, podniosły liczbę klientów. Diuna, Matrix Zmartwychwstania czy serialowa kontynuacja kultowego Seks w wielkim mieście nosząca tytuł I tak po prostu…, przyciągnęła nowych widzów.

Jason Kilar, dyrektor generalny WarnerMedia, powiedział w wywiadzie, że HBO i HBO Max odnotowały wzrost na wszystkich rynkach na całym świecie – w tym w Stanach Zjednoczonych – w czwartym kwartale 2021 roku. Według niego powodów takiego stanu rzeczy jest kilka: premiery nowych treści, ekspansja HBO Max na nowe rynki i ulepszenia w zakresie obsługi produktu.