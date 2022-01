Zwiastun filmu "Piosenki o miłości" - przeboju ostatniego festiwalu w Gdyni 0

Gutek film udostępnił pierwszy zwiastun filmu Piosenki o miłości, który okazał się największym przebojem ostatniego festiwalu w Gdyni. Debiut Tomasza Habowskiego to mocny, nowy głos polskiego kina. W rolach głównych Tomasz Włosok oraz wokalistka The Dumplings Justyna Święs.

kadr z filmu "Piosenki o miłości"

Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Poz oraz woją się, gdy ona obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę: ona wciąż przed nim ucieka, on potrafi łgać jak z nut. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis?

Film Tomasza Habowskiego to także opowieść o kobiecej walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Debiutująca w kinie wokalistka The Dumplings, Justyna Święs, wykreowała postać, która łączy niesamowity talent z równie potężnym brakiem wiary w siebie. Ale Piosenki o miłości śpiewane są w duecie: Święs i świetny w roli pogubionego chłopaka Tomasz Włosok, tworzą elektryzującą parę, między którą emocje przeskakują jak iskry. Wokół nich orbitują gwiazdy sceny i ekranu, między innymi Andrzej Grabowski, Patrycja Volny, Krzysztof Zalewski, Iga Ofelia Krefft. Fantastyczną muzykę do filmu skomponował Kamil Holdena Kryszak, współpracujący z Marceliną czy duetem Karaś/Rogucki.

Film w kinach od 4 marca 2022 roku.

Źrodło: Gutek Film