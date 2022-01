''Nie patrz w górę'' wielkim hitem Netflixa! 0

Katastroficzna czarna komedia Netflixa Nie patrz w górę z iście gwiazdorską obsadą stała się wielkim hitem platformy. To od premiery najchętniej oglądana globalnie anglojęzyczna produkcja serwisu.

film ''Nie patrz w górę''

Netflix poinformował, iż w pierwszym tygodniu od debiutu, który miał miejsce 24 grudnia 2021 roku, film transmitowano przez ponad 152 miliony godzin. To nowy rekord platformy. Produkcja znajduje się na liście dziesięciu najlepszych filmów streamera w wielu krajach, w tym w Polsce. Zaś już w przeciągu pierwszych dwóch dni od premiery naliczono 111 milionów godzin oglądalności.

Sukcesem filmu zdumiony jest sam jego reżyser – Adam McKay, który tak oto skomentował popularność produkcji:

Jesteście już po seansie Nie patrz w górę? Zgadzacie się z sukcesem tej produkcji czy raczej nie przypadła Wam ona do gustu?

O co chodzi w filmie Nie patrz w górę?

Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po systemie słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dr. Oglethorpe’a (Rob Morgan), Kate i Randall szturmują media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w optymistycznym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, by świat po prostu spojrzał w górę?

Źrodło: variety