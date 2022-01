W trakcie produkcji najnowszego filmu o przygodach Człowieka Pająka, Holland spotkał się z przedstawicielami Sony, aby przedstawić im pomysł swojego filmu o Bondzie. Aktor wie, że jest za młody na wcielenie się w znanego nam agenta 007, więc chciał, aby studio nakręciło film o wczesnych latach Jamesa Bonda, który dopiero zaczynał wchodzić w wielki świat szpiegostwa.

To byłaby historia powstania Jamesa Bonda. To naprawdę nie miało sensu. To by nie zadziałało. To było marzenie małego dziecka, a franczyza Bonda tego nie potrzebuje. powiedział Holland