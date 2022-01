Pełny zwiastun niezwykle klimatycznego filmu ''Tragedia Makbeta'' 0

Apple TV+ długo zwlekało z udostępnieniem światu pełnego zwiastuna filmowej adaptacji klasycznej szekspirowskiej sztuki Makbet. Dopiero na tydzień przed premierą możemy zapoznać się z niezwykle klimatyczną zapowiedzią filmu Tragedia Makbeta.

na zdjęciu Denzel Washington i Frances McDormand, film ''Tragedia Makbeta''

Zasłużony w wojnach o honor Szkocji Makbet, zmęczony wojowaniem, wraca do domu, marząc jedynie o odpoczynku. Spotkane po drodze trzy wiedźmy przepowiadają mu jednak, że zostanie wkrótce królem Szkocji, a czynią to tak sugestywnie, że rozpierany żądzą władzy Makbet wierzy ich słowom. Przy pomocy żony, Lady Makbet, planuje i przeprowadza zamach na króla Duncana, spełniając w ten sposób przepowiednię. Gdy zasiada na upragnionym tronie, zaczyna rządzić twardą ręką, eliminując kolejnych potencjalnych kandydatów na swoje miejsce, jednak z czasem popada w paranoję. Nie tylko wydaje mu się, że wszyscy chcą go zgładzić, ale widuje także rozmaite zjawy przypominające mu o popełnionych w imię władzy grzechach i zaniedbaniach. Czy rzeczywiście traci zmysły, czy instynkt mobilizuje go po prostu do przetrwania za wszelką cenę? Lady Makbet również doświadcza strasznych wizji, a gdy nie potrafi sobie z nimi poradzić, zamienia i tak zadziwiająco trudne królewskie życie męża w jeszcze większe piekło.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za reżyserię i scenariusz dramatu odpowiada Joel Coen. Jest to jego pierwsze pełnometrażowego dzieło, które stworzył bez pomocy brata Ethana Coena. Obsada prezentuje się następująco: Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling i Brendan Gleeson.

Premiera filmu na Apple TV+ 14 stycznia 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon