Film nie posiada jeszcze swojego tytułu. Jego data premiery również nie została ustalona. Za reżyserię odpowiadać ma Ursula Macfarlane, która na swoim koncie ma dobry i również dokumentalny film Nietykalny, opowiadający o Harvey’u Weinsteinie.

W filmie wykorzystane zostaną nie publikowane nigdzie wcześniej materiały z czasów młodości modelki. Macfarlane chce skupić się na kulturowym wpływie Smith, której życie nieustannie dostarczało tabloidom pożywki. Anna Nicole Smith musiała mierzyć się m.in. z walką o majątek męża, uzależnieniem od narkotyków, sprawami sądowymi o ojcostwo czy śmiercią jej pierwszego dziecka. W 2007 roku w wieku 39 lat zmarła z przedawkowania leków.