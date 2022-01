"The Boys" - pierwszy rzut oka na 3. sezon i data premiery! 0

Szykujcie się na czerwiec! Właśnie wtedy do akcji powrócą bohaterowie serialu The Boys. Amazon Prime Video zaprezentowało pierwszą zajawkę zapowiadającą nadejście 3. sezonu! Mamy również datę premiery.

3. sezon The Boys zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video w piątek 3 czerwca – od razu zaprezentowane zostaną trzy epizody nowej serii. Następnie co tydzień będzie prezentowany jeden odcinek aż do finału, który został zaplanowany na 8 lipca 2022 roku.

Ośmioodcinkowy trzeci sezon rozwiąże tajemnicę agendy Victorii i tego, dlaczego robi to, co robi. Hughie natomiast wszedł prosto do jaskini lwa – powiedział showrunner serialu Eric Kripke.

Z pewnością trzeci sezon zapowiada się pasjonująco. Jak zapewne pamiętacie Becca zginęła, po tym, jak Ryan Butcher użył swoich mocy do powstrzymania Stormfront, natomiast Maeve zaszantażowana Homelandera, aby ten wypuścił Butchera i chłopca. To co jednak zapowiada się najciekawiej z perspektywy nowej serii, to fakt, iż Victoria Neuman okazała się być supkiem i to ona użyła swoich super mocy do wysadzenia głowy Alistaira Adanaa.

W nowej serii pojawią się także nowe postacie – Nick Wechsler jako Blue Hawk, Laurie Holden jako Crimson Countess, Miles Gaston Villanueva jako Supersonic, Sean Patrick Flanery jako Gunpowder, Katia Winter jako Little Nina oraz Kristin Booth i Jack Doolan jako Tessa i Tommy, znani pod pseudonimem TNT Twins.

Źrodło: Amazon Prime Video