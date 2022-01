CBS chce zrealizować nową wersję sitcomu z lat 50. ''The Honeymooners'' 0

Jak donoszą zagraniczne media stacja CBS planuje nakręcić nową wersję sitcomu z lat. 50 The Honeymooners. Na jego podstawie powstał popularny polski serial Miodowe lata.

serial ''The Honeymooners''

Reboot ma być odważną, kobieca historią, za reżyserię którego (jeśli projekt otrzyma oficjalne zamówienie) odpowie Kelly Park. Scenariusz pisze Lindsey Shockley.

Serial opowie o losach Ruth i Alex’a, którzy chcą zawrzeć małżeństwo, ale na całkowicie swoich warunkach. Mają oni być w nim równi pod każdym względem.

The Honeymooners opierał się na postaciach stworzonych i rozwiniętych przez Jackie Gleason. Powstał on dla telewizji CBS i emitowany był w latach 1955-1956. Doczekał się zaledwie 39 odcinków, jednak zdążył zapisać się w amerykańskiej kulturze i obecnie serial ten uważany jest za jeden z najważniejszych dzieł amerykańskiej, telewizyjnej komedii. Jego sukces poza USA doprowadził do powstania licznych seriali licencyjnych.

Bohaterami The Honeymooners były dwa małżeństwa przyjaźniące się ze sobą. Mężczyźni – Ralph, kierowca autobusu marzący o lepszym życiu i kanalarz Ed, realizują coraz to nowe pomysły wzbogacenia się, przyprawiając tym samym swoje żony o zawrót głowy.

Źrodło: deadline