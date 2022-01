Soldier Boy, Hughie i Billy na nowych zdjęciach promujących 3. sezon ''The Boys'' 0

Po niedawnym ogłoszeniu daty premiery trzeciego sezonu The Boys, w sieci co rusz pojawiają się nowe materiały promocyjne. Mamy dla Was dwie nowe fotografie, które przedstawiają trójkę głównych bohaterów.

serial ''The Boys''

Poniższe fotografie ukazują nam Soldier Boy’a, Hughie i Billy’ego Butchera. Wcielają się w nich odpowiednio Jensen Ackles, Jack Quaid i Karl Urban. Oba zdjęcia pochodzą zza kulis trzeciego sezonu.

Premiera oczekiwanej trzeciej serii The Boys zaplanowana jest na piątek 3 czerwca 2022 roku. Od razu zaprezentowane zostaną trzy nowe epizody. Następnie co tydzień prezentowany będzie jeden odcinek, aż do emocjonującego finału 8 lipca 2022 roku.

W nowej serii oprócz stałych bywalców pojawią się także nowe postacie – Nick Wechsler jako Blue Hawk, Laurie Holden jako Crimson Countess, Miles Gaston Villanueva jako Supersonic, Sean Patrick Flanery jako Gunpowder, Katia Winter jako Little Nina oraz Kristin Booth i Jack Doolan jako Tessa i Tommy, znani pod pseudonimem TNT Twins.

The Boys to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

Źrodło: ComingSoon