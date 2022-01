Nie żyje popularny amerykański aktor i komik Bob Saget 0

W wieku 65 lat niespodziewanie zmarł znany i ceniony amerykański aktor oraz komik, Bob Saget.

Bob Saget nie żyje. Amerykański gwiazdor zmarł nagle w wieku 65 lat w hotelu Ritz-Carlton w Orlando na Florydzie. Śmierć komika i aktora uwielbianego za rolę Danny’ego Tannera w sitcomie z przełomu lat 80 i 90. Pełna chata potwierdziła policja.

Krótko po godzinie 16.00 policjanci zostali wezwani do hotelu Ritz-Carlton Orlando w Grande Lakes, gdzie znaleźli martwego Sageta, poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Orange. Aktor został uznany za zmarłego, jednak biuro szeryfa nie posiada na razie żadnych informacji odnośnie przyczyny zgonu. Detektywi nie znaleźli także żadnych podejrzanych rzeczy na miejscu. Przyczyna zgonu zostanie ustalona w czasie sekcji.

Saget rozpoczął ogólnokrajową trasę we wrześniu 2021 roku, która miała potrwać do czerwca 2022 roku. Według jego ostatniego posta na Twitterze, wystąpił w sobotni wieczór w Ponte Vedra Concert Hall w Jacksonville na Florydzie.

Jeśli chodzi o jego karierę, to największa sławę przyniosła mu oczywiście rola we wspomnianym wcześniej sitcomie. Pojawił się także w kontynuacji Netflixa – Pełniejsza chata. Fani seriali komediowych powinni kojarzyć jego głos również z produkcji Jak poznałem waszą matkę, gdzie był narratorem opowieści i to właśnie on opowiadał swoim dzieciakom, jak poznał tytułową matkę. Zagrał także fabularyzowaną wersję samego siebie w serialu HBO, Ekipa.

Źrodło: Variety