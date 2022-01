Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Spider-Man cały czas zarabia - kapitalne wyniki finansowe widowiska Marvela 0

Spider-Man. Bez drogi do domu przekroczył w miniony weekend 1,5 mld dolarów w światowym box office’e, co czyni go ósmym najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów.

Zendaya - "Spider-Man. Bez drogi do domu"

Spider-Man. Bez drogi do domu, czyli najnowsze widowisko od Sony Pictures i Marvel Studios zarobiło w miniony weekend w Ameryce Północnej 33 mln dolarów, co stanowi 41-procentowy spadek w porównaniu z poprzednim weekendem. Mimo wszystko jest to wynik lepszy o 3 mln niż przewidywali analitycy.

Łącznie nowa odsłona przygód Człowieka Pająka zarobiła w amerykańskich kinach 668,7 miliona dolarów. Nie mniej, nie więcej, oznacza to tylko tyle, że numer 6. na liście najbardziej dochodowych filmów amerykańskiego box office’u, potrzebuje już tylko 10 mln dolarów, aby wskoczyć do TOP5 i wyprzedzić Avengers: Wojna bez granic.

Jeśli dodamy do tego wyniki z całego świata, okaże się, że Spider-Man. Bez drogi do domu ma już na koncie 1,53 mld dolarów. I to bez chińskiej premiery, o której na razie nic nie słychać. Filmowi Marvela udało się niedawno przeskoczyć w zestawieniu najbardziej dochodowych filmów w historii The Avengers, Szybcy i wściekli 7 oraz Krainę lodu 2. Teraz przed Pająkiem zadanie pokonania Króla Lwa oraz Jurassic World.

Źrodło: Comicbookmovie