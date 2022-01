James Gunn pracuje nad nowym projektem należącym do uniwersum DC 0

Swojego debiutu nie zaliczył jeszcze serial Peacemaker, a jego twórca James Gunn już pracuje nad kolejnym projektem mającym należeć do uniwersum DC.

film ''Legion samobójców: The Suicide Squad''

W trakcie jednego z ostatnich wywiadów, Gunn zapytany czy chciałby zaangażować się w kolejny projekt związany z DC, zdradził iż to już się dzieje. Niestety na ten moment filmowiec nie może zdradzić żadnych szczegółów odnośnie nowego projektu nad którym pracuje. Ujawnił jedynie, iż powstanie on również dla telewizji, a więc prawdopodobnie nie będzie to film, a serial.

Czyżby Gunn myślał nad kolejnym spin-offem swojego filmu Legion samobójców: The Suicide Squad? Być może słynny filmowiec chce zaprezentować nam odrębne historie innych bohaterów kinowego widowiska, niż tylko Peacemakera? Co o tym sądzicie?

Peacemaker, który na platformie streamingowej HBO Max zadebiutuje już 13 stycznia 2022 roku jest jak dotąd jedynym spin-offem filmu Gunna. Opowiada on o losach tytułowego antybohatera, w którego podobnie jak w pełnometrażowej produkcji wciela się John Cena. Peacemaker jest zniewalająco próżnym człowiekiem, który wierzy w pokój za wszelką cenę, bez względu na to, ilu ludzi musi zabić, aby go zdobyć. Serial składa się z ośmiu odcinków. W obsadzie aktorskiej są także Danielle Brooks jako Adebayo, Freddie Stroma jako Vigilante, Jennifer Holland jako Harcourt, Steve Agee jako Economos, Chukwudi Iwuji jako Murn i Robert Patrick jako Auggie Smith.

Źrodło: Collider