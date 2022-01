''Gorący sezon'' - zwiastun brazylijskie serialu do młodzieży. Gorące słońce, piękny hotel i tajemnice... 0

Za oknem mróz, więc z pewnością każdy z nas marzy o letnich klimatach. Choć na ciepłe słoneczko musimy jeszcze trochę zaczekać, to możemy mieć namiastkę wakacyjnego klimatu oglądając nowy serial Netflix Gorący sezon. Platforma wydała zapowiedź produkcji. Możecie zapoznać się z nią poniżej.

serial ''Gorący sezon''

Gorący sezon to brazylijski serial skierowany do młodzieży. Ukazuje on młodych ludzi pracujących w zachwycająco pięknym ośrodku wypoczynkowym. W tym urokliwym miejscu przeżywają oni niezapomniane lato, poznając smak miłości, prawdziwą przyjaźń i szokujące tajemnice. Młodym pracownikom coraz trudniej otrzymać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

W obsadzie tej letniej produkcji znajdują się m.in. Giovanna Lancellotti, Giovanna Rispoli, Cynthia Senek, Gabz, Jorge López i Leonardo Bittencourt.

Premiera serialu 21 stycznia 2022 roku tylko na Netflix.

Gorący sezon wydaje się produkcją podobną do serialu HBO Biały lotos. Tu jednak z pewnością będzie mniej tajemniczo, a bardziej zabawnie i może trochę kryminalnie, co sugeruje zwiastun, jednak dalej jest to serial typowo młodzieżowy, a więc ma głównie zapewnić rozrywkę młodszej części widowni.

Źrodło: PureWow, Netflix