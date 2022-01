Netflix wyznacza datę premiery filmu ''The Adam Project'' z Ryanem Reynoldsem 0

Po prawie roku ciszy nareszcie pojawiły się nowe informacje na temat filmu Netflixa The Adam Project. Platforma wyznaczyła datę premiery tej komedii science-fiction z Ryanem Reynoldsem i Markiem Ruffalo w rolach głównych.

Premiera filmu odbyć ma się 11 marca 2022 roku. Reynolds, gwiazda Deadpoola i Free Guy opublikował na swoim koncie na Facebooku wpis potwierdzający datę, który uzupełnił dwoma nowymi zdjęciami z filmu. Produkcję opisał jako wzruszającą, zabawną i nie pozbawioną ogromu akcji.

The Adam Project opisywany jest jako przygodowy thriller. Główny bohater to mężczyzna, tytułowy Adam, w tej roli Reynolds, który musi cofnąć się w czasie, aby uzyskać pomoc od swojego 13-letniego ja. Potrzebuje jej do wykonania pewnej tajnej misji. Razem wyruszają w pełną przygód wyprawę, aby odnaleźć ojca, naprawić sytuację i uratować świat. Początkowo nie bardzo się dogadują, ale aby ocalić przyszłość muszą nauczyć się radzić sobie w przeszłości.

Za reżyserię filmu odpowiada Shawn Levy. Produkcja ta jest drugą po komedii Free Guy, w której Reynolds i Levy współpracują ze sobą. W obsadzie The Adam Project znajdują się także Walker Scobell, Zoe Saldana, Jennifer Garner i Catherine Keener.

Źrodło: Facebook