Premierowy odcinek "Euforii" bije rekord HBO Max 0

Euforia wystartowała z 2. sezonem i już bije pierwsze rekordy!

Zendaya - "Euforia"

HBO poinformowało, że premierowy odcinek drugiego sezonu serialu Euforia obejrzało na HBO Max oraz HBO GO 2,4 mln widzów. Tym samym mamy do czynienia z najwyższym wynikiem, jeśli chodzi o cyfrową premierę dowolnego odcinka stacji na HBO Max od czasu uruchomienia usługi streamingowej w maju zeszłego roku.

HBO podało także do wiadomości publicznej informację, że ​​debiut drugiego sezonu stworzonego przez Sama Levinsona, osiągnął ponad dziewięć razy wyższy wynik niż premiera pierwszego sezonu w telewizji cyfrowej, która miała miejsce w czerwcu 2019 roku za pośrednictwem HBO Go i HBO Now. Niestety na razie nie podano wyników dotyczących premiery telewizyjnej pierwszego odcinka Euforii. W 2019 roku odcinek pilotowy obejrzało w HBO 577 000 widzów, finalnie wliczając powtórkę oglądalność wzrosła do prawie 1 miliona.

Serial Euforia przedstawia losy kilku zwykłych licealistów, którzy muszą zmagać się życiem w rzeczywistości, gdzie liczy się tylko wygląd, kobiety traktowane są przedmiotowo, a media społecznościowe nadają ton temu, co w danej chwili jest ważne. Główną bohaterką serialu jest siedemnastoletnia Rue. Uzależniona od narkotyków – zagubiona dziewczyna – szuka swojej drogi życiowej oraz tożsamości płciowej. Rue będzie również narratorką całej serii opowiadającej o młodych ludziach, których rodzice mogliby równie dobrze nie istnieć.

Źrodło: Deadline