Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Misiek Koterski gangsterem? Zobaczcie zwiastun "Krime Story. Love Story" 0

Global Studio zaprezentowało pełny zwiastun filmu Krime Story. Love Story. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

fragment plakatu "Krime Story. Love Story"

Krime Story. Love Story to komedia gangsterska Global Studio – twórców filmu Proceder. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego, jest jak współczesna ekranizacja "Romea i Julii".

Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia – zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny "skok", który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Miłość skomplikuje wszystko i nawet taki facet jak Krime, którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać, co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.

W rolach głównych występują: Wiktoria Gąsiewska, Cezary Łukasiewicz, Michał Koterski, Agnieszka Więdłocha, Małgorzata Kożuchowska, Piotr Witkowski, Gabriela Muskała, Jan Frycz, Cezary Żak, i Vienio.

Krime Story. Love Story trafi do polskich kin 18 lutego 2022 roku.

Źrodło: Global Studio