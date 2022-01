James Gunn prezentuje oficjalną listę piosenek z "Peacemakera" 0

Już w czwartek premiera pierwszych trzech odcinków serialu Peacemaker. Z tej okazji James Gunn za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprezentował playlistę z piosenkami, które pojawią się w prezentowanych epizodach.

John Cena - "Peacemaker"

Lista z piosenkami, którą można znaleźć chociażby na platformie Spotify, przedstawia utwory, które pojawią się w pierwszych odcinkach serialu Peacemaker, w tym piosenka "Do Ya Wanna Taste it" zespołu Wig Wam, która została użyta w sekwencji otwierającej nową serialową superprodukcję HBO Max i DC.

Na liście nie brakuje oczywiście znanych i lubianych hitów. Ścieżka dźwiękowa składa się głównie z lam rockowych melodii. Poniżej znajdziecie odnośnik do playlisty udostępnionej przez Jamesa Gunna.

Peacemaker będzie podążał losami tytułowego antybohatera, którego mieliśmy okazję poznać we wspomnianym powyżej widowisku kinowym. Jest on zniewalająco próżnym człowiekiem, który wierzy w pokój za wszelką cenę, bez względu na to, ilu ludzi musi zabić, aby go zdobyć. Podobnie, jak w Legionie samobójców w rolę Peacemakera wciela się John Cena. W obsadzie aktorskiej są także Danielle Brooks jako Adebayo, Freddie Stroma jako Vigilante, Jennifer Holland jako Harcourt, Steve Agee jako Economos, Chukwudi Iwuji jako Murn i Robert Patrick jako Auggie Smith.

James Gunn jest autorem scenariusza do wszystkich ośmiu odcinków, natomiast sam zajął się wyreżyserowaniem pięciu z nich (w tym odcinka pilotowego). Premiera Peacemakera zaplanowana została na 13 stycznia na platformie streamingowej HBO Max.

Źrodło: Twitter