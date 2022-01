Noah Hawley zdradza szczegóły nowego serialu "Obcy" 0

Siedmioosobowa załoga statku kosmicznego Nostromo napotyka w przestrzeni kosmicznej nową formę życia, która okazuje się złowieszczym monstrum. Giną jeden po drugim, a jedyną ocalałą staje się Ellen Ripley. Któż nie pamięta tego stopniowo budowanego napięcia, posępnej muzyki, wizualnie dopracowanych zdjęć i bohaterki, która stała się symbolem siły i przetrwania w oczach wielu kobiet. Obcy – Ósmy pasażer Nostromo to dziś klasyka gatunku.

plakat promujący pierwszy film z cyklu Obcy

Fanów od dawna elektryzuje wieść, że cykl o obcych zostanie zamieniony w serial. Noah Hawley, showrunner nowej opowieści o potworach z kosmosu, zdradził szczegóły projektu.

Do tej pory widzowie byli przyzwyczajeni do pewnego schematu w cyklu filmów o Obcym. Bohaterowie najczęściej byli uwięzieni na statku lub na opuszczonej planecie. Teraz twórcy przeniosą miejsce akcji na Ziemię, aby rozszerzyć spektrum zagrożenia. Akcja serialu ma nie tylko rozgrywać się na naszym globie i opowiadać o walce z kosmitami, ale przede wszystkim ma traktować o nierównościach w społeczeństwie przyszłości i wynikającej z nich wojnie klas. Poznamy więcej szczegółów na temat wielkich korporacji, które sterują życiem ludzi.

Niestety, nie zobaczymy ulubienicy publiczności. Sigourney Weaver, odtwórczyni roli Ripley, przyznała, że nie zamierza już wracać do swojej kultowej roli.

Odrzuciła nawet scenariusz niezrealizowanego filmu "Obcy 5". Nieoficjalnie wiadomo, że nowym głównym bohaterem będzie wojskowy medyk, nazwiskiem Hermit. Na pewno pojawi się też sztuczna inteligencja – dziewczyna o imieniu Wendy, ludzko – syntetyczna hybryda. Czy te postaci przypadną do gustu fanom? Przekonamy się za jakiś czas.

Prace na planie mają rozpocząć się dopiero na wiosnę 2022 roku.

Źrodło: Esquire, We got this covered