"Bob's Burgers Film" - już jest! Pierwszy oficjalny zwiastun i plakat! 0

20th Century Studios Polska pokazało pierwszy oficjalny zwiastun filmu animowanego Bob's Burgers Film. Oprócz zapowiedzi mamy także plakat produkcji. Materiały prasowe znajdziecie w dalszej części artykułu.

"Bob's Burgers Film"

Bob's Burgers Film to kinowa wersja wielokrotnie nagradzanego Emmy® serialu animowanego, będącego mieszanką komedii, musicalu i filmu przygodowego. Gdy przez awarię ulicznego wodociągu pojawia się ogromna dziura tuż przed wejściem do lokalu Bob’s Burgers, wakacyjne plany Boba i Lindy Belcherów stają pod znakiem zapytania. Właściciele walczą o utrzymanie biznesu, a ich dzieci starają się rozwikłać zagadkę, by uratować rodzinną restaurację. W obliczu licznych niebezpieczeństw i kłopotów wszyscy pomagają sobie nawzajem z nadzieją na powrót za kontuar, gdzie czują się najlepiej.

Reżyserem filmu Bob's Burgers Film jest Bernard Derriman, a współreżyserem Loren Bouchard. Scenariusz napisali Loren Bouchard i Nora Smith. Producentami są Loren Bouchard, Nora Smith i Janelle Momary.

Bob's Burgers Film w kinach od 27 maja 2022 roku.

Źrodło: 20th Century Studios